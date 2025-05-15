Представлена беспроводная мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 3

Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводной мыши Wireless Mouse Lite 3, одной из особенностей которой стала небольшая масса в 45 граммов (без учета батареи). Новинка также характеризуется обновлённым дизайном с корпусом изогнутой формы, выполненным с учётом анатомии руки, оптическим датчиком с разрешением 1000 DPI, поддержкой беспроводного соединения на частоте 2.4 ГГц, комплектным беспроводным приёмником, который можно хранить в задней крышке мыши, а также чёрной и бело-серой расцветками. Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 оценена на дебютном китайском рынке в 39 юаней или около 440 рублей. Её продажи уже стартовали.