Представлена беспроводная мышка Logitech Pebble M350

Беспроводная мышь Logitech Pebble M350 — это изящная современная мышь, созданная чтобы вписаться в ваш образ жизни. Выберите мышь того цвета (кремового, розового или графитового), который лучше всего подходит к облику вашего рабочего стола. Щелчок выполняется очень тихо, а прокрутка мешая окружающим.

Современная, изящная и красивая . Эта портативная мышь элегантного и современного дизайна будет прекрасно смотреться на любом рабочем столе.

Тихий щелчок и бесшумная прокрутка . Наслаждайтесь бесшумной работой мыши, не создающей помех ни для вас, ни для окружающих. Вы ощутите обычный «щелчок» мыши, но звук будет на 90 процентов ниже обычного. Даже широкое резиновое колесико прокрутки скользит в полной тишине.

Два способа подключения . Выберите подходящий способ подключения: через Bluetooth® или входящий в комплект USB-приемник.

Восемнадцать месяцев автономной работы . Устройство может работать от одной батареи в течение 18 месяцев*, так что вам не нужно беспокоиться о потере заряда. Если мышь Logitech Pebble M350 не используется, она автоматически переходит в спящий режим для экономии батареи.

Высокоточное оптическое отслеживание . Движение мыши Logitech Pebble быстро и точно отслеживается на большинстве поверхностей.