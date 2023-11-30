Представлена читалка ONYX BOOX Volta 5

В последнее время электронные читалки пользуются повышенным спросом, потому что это банально дешевле — хорошая книжка из качественной бумаги может продаваться от 2 до 3 тысяч рублей, тогда как ONYX BOOX Volta 5 продаётся всего за 18 тысяч рублей. Только это устройство позволит за год прочесть сотню книг из любых жанров, так что, естественно, с экономической точки зрения новинка крайне привлекательная. При этом производитель позаботился о зрении пользователя, так что потенциальный покупатель получит достаточно эффективный дисплей, который не бьёт по глазам, не нагружает зрение и позволяет достаточно длительное время читать, не переживая о необходимости дать глазам отдохнуть. Это важный бонус, реализованный на базе матрицы E Ink Carta 1200.

Также стоит отметить, что данная читалка работает на базе подсветки MOON Light 2, которая предоставляет возможность читать в полной темноте с полным комфортом для ваших глаз. Это очень важно, так как многие любят почитать перед сном, а обычные дисплеи в тёмном помещении из-за чрезмерной яркости будут слишком сильно нагружать зрение. Также новое устройство поддерживает все современные форматы, оборудовано эффективным процессором, который потребляет минимум энергии и при этом предоставляет достаточно производительности для работы с любым контентом. Да и 6-дюймовое устройство, конечно, можно легко транспортировать в кармане сумки или даже куртки, чтобы читать на ходу или в метро. Стоит присмотреться.