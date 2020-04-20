Представлена дизайнерская версия флагманского смартфона Vivo X30

Напомним, что в конце 2019 года на рынке был презентован флагманский камерофон Vivo X30. Сегодня же компания Vivo анонсировала специальную версию устройства, которая создана в сотрудничестве с дизайнером Александрой Ванг (Alexander Wang). Цена за данную дизайнерскую версию начинается с $470 в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка оснащается квадрокамерой с главным 64 Мп модулем, вспомогательными модулями на 32 Мп и 8 Мп, а также перископной камерой на 13 Мп с 60-кратным цифровым зумом, режимом Super Moon Mode, топовым чипсетом Exynos 980, поддержкой 5G, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч и поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт.

Комментарии и отзывы Vivo X30
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