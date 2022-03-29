Представлена электронная книга Xiaomi Paper Book Pro II

Xiaomi представила Paper Book Pro II, электронную книгу с 7,8-дюймовым дисплеем, толщиной 7 мм и весом 250 г. Xiaomi Paper Book Pro II имеет панель с разрешением 1872 x 1404 пикселей с плотностью пикселей 300 PPI и 24 уровнями яркости. Кроме того, Xiaomi включила регулировку цветовой температуры, что позволяет переключать электронную книгу с холодного на теплый белый.

Paper Book Pro II использует процессор Rockchip RK3566, который также используется в PINE64 Quartz64 Model B. RK3566 имеет четыре ядра ЦП ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор Mali-G52 2EE. Предположительно, процессор который Xiaomi дополняет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, вдвое сокращает время отклика модели первого поколения.

Xiaomi Paper Book Pro II поддерживает файлы PDF и TXT, а не только типы файлов электронных книг. Как сообщается, Xiaomi Paper Book Pro II также может отображать документы Excel и презентации PowerPoint. Xiaomi добавляет, что Paper Book Pro II будет работать до 6 недель без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 3200 мАч.

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