Представлена электронная книга Xiaomi Paper Book Pro II

Paper Book Pro II использует процессор Rockchip RK3566, который также используется в PINE64 Quartz64 Model B. RK3566 имеет четыре ядра ЦП ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор Mali-G52 2EE. Предположительно, процессор который Xiaomi дополняет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, вдвое сокращает время отклика модели первого поколения.
Xiaomi Paper Book Pro II поддерживает файлы PDF и TXT, а не только типы файлов электронных книг. Как сообщается, Xiaomi Paper Book Pro II также может отображать документы Excel и презентации PowerPoint. Xiaomi добавляет, что Paper Book Pro II будет работать до 6 недель без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 3200 мАч.