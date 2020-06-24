Представлена европейская версия смартфона Honor 9A

Бренд Honor выпустил европейскую версию смартфона Honor 9A, которая несколько отличается от китайской. Новинка оснащается платформой MediaTek Helio P22 (китайская – Helio P35), 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти в отличие от 4 ГБ ОЗУ в китайской, 64 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой на 13, 5 и 2 Мп (двойная в китайской), фронтальной камерой на 8 Мп, слотом для карт памяти MicroSD, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, 3,5 мм разъемом, аккумулятором на 5000 мАч и предустановленной оболочкой Magic UI 3.1 на основе Android 10 и без сервисов Google. Продажи стартуют 1 июля по цене 150 евро.