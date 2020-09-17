Представлена гарнитура Bose QuietComfort 35 II

На просторах рынка игровой периферии достаточно много различных интересных решений, которые привлекают внимание аудитории и позволяют пользователю получить действительно качественное решение за свои деньги. Теперь вот в продажу поступит модель Bose QuietComfort 35 II, которая отлично справляется с передачей звука — производитель уверяет, что устройство обладает высочайшим качеством излучателей. Благодаря этому гаджет предоставляет качество звука, отличное позиционирование в играх и так далее. Стоит ожидать продажу и на территории нашей страны, но сразу отметим, что это довольно дорогая флагманская модель, которая позволит без труда обзавестись лучшим звуком не только в играх. Вопрос только в стоимости для нашего рынка.