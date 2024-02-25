Представлена глобальная версия планшета Honor Pad 9

Компания Honor представила европейскую версию планшета Honor Pad 9, который вышел в Китае в конце прошлого года. В Старом Свете за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти просят 350 евро. В Китае такой же вариант обойдется в 210 долларов. Правда, первые европейские покупатели смогут приобрести новинку за 315 евро благодаря купону.

Напомним, что планшет характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, контрастностью 1500:1 и яркостью 500 нит, фронтальной и основной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт, восемью динамиками с объемным звучанием, а также корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 г.