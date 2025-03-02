Представлена глобальная версия планшета Xiaomi Pad 7

Компания Xiaomi объявила о выпуске глобальной версии планшета Xiaomi Pad 7, который дебютировал на родном для производителя китайском рынке еще в октябре прошлого года. В Европе за новинку просят 400 и 450 евро в конфигурациях с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что планшет получил 11,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 2136:3200 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, корпус толщиной 6,2 мм и массой 500 граммов, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 732, основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленную прошивку HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15.