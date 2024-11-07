Представлена игровая мышь Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition

Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных игровых мышей флагманской моделью Viper V3 Pro Sentinels Edition, которая была разработана совместно с киберспортсменами из команды Sentinels. Новинка получила оптический датчик Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 с максимальной частотой опроса 8000 Гц, поддержку технологии Razer HyperPolling 8K для уменьшения задержки при передаче команд с мыши на ПК, максимальную чувствительность 35000 DPI, массу 54 грамма, время автономной работы до 95 часов при частоте опроса 1000 Гц или до 17 часов с максимальной частотой опроса 8000 Гц, а также красный корпус с фирменным логотипом Sentinels. Цена устройства составляет 180 долларов.