Представлена игровая мышь Trust GXT 922 Ybar

Trust представила игровую мышь GXT 922 Ybar.

Новинка имеет стильный дизайн с матовой поверхностью и светодиодной подсветкой RGB.

Игровая мышь GXT 922 Ybar с правым хватом имеет программируемые кнопки на боковой стороне. Мышка оснащена оптическим датчиком с возможностью регулировки DPI до 7200 DPI.

Подсветку RGB и макросы для кнопок можно настроить благодаря фирменному программному обеспечению. Подключается мышка к ПК или ноутбуку с помощью плетеного кабеля длиной 2,1 м.

Стоимость игровой мыши Trust GXT 922 Ybar составляет около 30 долларов.

Комментарии и отзывы Trust GXT 922 Ybar
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