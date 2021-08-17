Представлена игровая мышь Trust GXT 922 Ybar Trust представила игровую мышь GXT 922 Ybar. Trust представила игровую мышь GXT 922 Ybar. Новинка имеет стильный дизайн с матовой поверхностью и светодиодной подсветкой RGB. Новинка имеет стильный дизайн с матовой поверхностью и светодиодной подсветкой RGB. Игровая мышь GXT 922 Ybar с правым хватом имеет программируемые кнопки на боковой стороне. Мышка оснащена оптическим датчиком с возможностью регулировки DPI до 7200 DPI. Игровая мышь GXT 922 Ybar с правым хватом имеет программируемые кнопки на боковой стороне. Мышка оснащена оптическим датчиком с возможностью регулировки DPI до 7200 DPI. Подсветку RGB и макросы для кнопок можно настроить благодаря фирменному программному обеспечению. Подключается мышка к ПК или ноутбуку с помощью плетеного кабеля длиной 2,1 м. Подсветку RGB и макросы для кнопок можно настроить благодаря фирменному программному обеспечению. Подключается мышка к ПК или ноутбуку с помощью плетеного кабеля длиной 2,1 м. Стоимость игровой мыши Trust GXT 922 Ybar составляет около 30 долларов. Стоимость игровой мыши Trust GXT 922 Ybar составляет около 30 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 23:09 . Продукт - Trust GXT 922 Ybar Комментарии и отзывы Trust GXT 922 Ybar

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