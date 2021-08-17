Представлена игровая мышь Trust GXT 922 Ybar

Новинка имеет стильный дизайн с матовой поверхностью и светодиодной подсветкой RGB.
Игровая мышь GXT 922 Ybar с правым хватом имеет программируемые кнопки на боковой стороне. Мышка оснащена оптическим датчиком с возможностью регулировки DPI до 7200 DPI.
Подсветку RGB и макросы для кнопок можно настроить благодаря фирменному программному обеспечению. Подключается мышка к ПК или ноутбуку с помощью плетеного кабеля длиной 2,1 м.
Стоимость игровой мыши Trust GXT 922 Ybar составляет около 30 долларов.