Представлена игровая мышка A4TECH Bloody P30 Pro

BLOODY выпустил игровую компьютерную мышь – A4 Bloody P30 Pro. Среди функциональных особенностей новинки – поддержка технологии Light Strike и разрешение сенсора до 12000 CPI. Мышь Bloody P30 Pro сделана специально для геймеров, с инновационной технологией Light Strike и молниеносным откликом нажатия в 0.2 мс. Регулировка разрешения манипулятора - от 100 до 12000 CPI «на лету», позволяет настроить мышь под любой игровой жанр.

Подключение мыши к компьютеру происходит посредством USB-кабеля в плетёной оплётке, длиной 1.8 метра. Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения.Игровая мышь Bloody P30 Pro уже доступна эксклюзивно в сети магазинов DNS.