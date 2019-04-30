Представлена игровая мышка Trust GXT 165 Celox

Игровая мышь GXT 165 Celox предлагает геймерам не только шикарную RGB-подсветку, но и 8 программируемых кнопок и возможность регулировки веса в соответствии с вашими предпочтениями. Однако все меркнет по сравнению с необычайной точностью этого грызуна.

Благодаря специальной кнопке вы сможете в любой момент изменить уровень чувствительности GXT 165 Celox в диапазоне от 200 до 10000 DPI, а за счет четырех металлических грузиков (по 4 гр каждый) можно регулировать вес мыши в соответствии со своими предпочтениями. Конечно, мышь оснащена программируемыми кнопками, что буквально необходимо для современных игр. Благодаря передовому программному обеспечению вы сможете назначить на любую из них различные макросы, например, смену оружия или его перезарядку, – и все это нажатием одной кнопки.

Это же программное обеспечение позволит вам «оживить» внешний вид мыши, выбрав один из многочисленных режимов RGB- подсветки. Мышь GXT 165 отличается эргономичной формой, практичным и удобным расположением кнопок и почти двухметровым кабелем, защищенным гибкой и прочной оплеткой.