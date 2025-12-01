Представлена компактная зарядка Lenovo ThinkPlus 100W GaN

Компания Lenovo пополнила ассортимент зарядных устройств моделью ThinkPlus 100W GaN, который подойдет для зарядок не только смартфонов, но и ноутбуков. Новинка характеризуется мощностью 100 Вт, тремя интерфейсами, комплектным кабелем USB-C—USB-C на 1,5 метра, поддержкой технологии GaN третьего поколения, улучшенной циркуляцией воздуха и сниженному нагреву, благодаря переработанному корпусу, мощностью 100 Вт для каждого порта USB-C и 30 Вт для USB-A — 30 Вт, поддержкой быстрых зарядок PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP и Motorola TurboPower, энергоэффективностью 93% и 12-уровневой защитой от перегрева, короткого замыкания и прочего. Цена зарядки на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 35 долларов.

