Представлена линейка ноутбуков Dynabook Portege X Series

Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила выпустить ноутбуки и для обычных пользователей. Линейка Portege X-Series представлена в различных конфигурациях: Portege X30-G, Portege X40-G и Portege X50-G.

Ноутбуки оснащаются последним процессором 10-го поколения компании Intel. Покупатель получает Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6. На выбор есть варианты с 8 Гб или 16 Гб оперативной памяти, а также выбор между 256 Гб и 512 Гб SSD-накопителем. Дисплей также отличается в зависимости от модели, X30 - 13,3 дюймов, X40 - 14 дюймов и X50 - 15,6 дюймов.

Отличительной чертой линейки является впечатляющая емкость аккумулятора. Ноутбуки имеют защиту от пыли, от перепадов температуры, влажности. Стоимость ноутбуков X-Series начинается от 1300 долларов и поступят в продажу в мае.