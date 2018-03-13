Представлена материнская плата ASRock IMB-159

2018-03-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASRock IMB-159; [90]
Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью IMB-159, ориентированной на работу во встраиваемых системах и промышленных устройствах. Новинка представляет форм-фактор Thin Mini-ITX, а ее размеры равны 170:170 мм. В основе изделия – платформа Intel Gemini Lake со встроенным процессором. Отметим два разъема для оперативной памяти DDR4-2400 SO-DIMM (максимальный объем 8 ГБ), стандартный порт SATA 3.0 для накопителя, коннекторы M.2 для твердотельного модуля и модуля беспроводной связи, слоты PCIe x1 и Mini-PCIe, разъём DC-In для питания, двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet (Realtck RTL8111H), четыре порта USB 3.0, интерфейсы DisplayPort и D-Sub, а также два аудиогнезда.


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