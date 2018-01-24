Представлена материнская плата ASRock J4105-ITX

Пару дней назад мы писали о материнской плате ASRock J4105B-ITX, основанной на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Сегодня стало известно о скором выходе почти идентичной платы J4105-ITX. Обе новинки получили 14-нанометровый процессор Celeron J4105, который характеризуется четырьмя вычислительными ядрами с частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,5 ГГц) и графикой Intel UHD Graphics 600. Охлаждается изделие посредством массивного радиатора.

Отличаются платы слотом PCIe x1 – у модели ASRock J4105B-ITX на его месте слот PCIe x16. Вторая линия PCIe у J4105-ITX выведена в разъем M.2, предназначенный для беспроводного модуля (M.2-2230). Также J4105-ITX лишена портов LPT и RS232, но зато оснащена восьмиканальной звуковой подсистемой и видеовыходом DVI. Последнее отличие – J4105-ITX получила четыре порта SATA 6 Гбит/с, у J4105B-ITX их всего два. Стоить новая модель будет те же самые 170 долларов.