Представлена материнская плата ASRock J4105B-ITX

Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью J4105B-ITX, основанной на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. В сердце новинки 14-нанометровый процессор Celeron J4105, который характеризуется четырьмя вычислительными ядрами с частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,5 ГГц) и графикой Intel UHD Graphics 600. Охлаждается изделие посредством массивного радиатора.

Плату оснастили двумя разъёмами для модулей оперативной памяти DDR4-2400/2133 (максимум 8 ГБ), двумя стандартными портами Serial ATA 3.0 для накопителей, последовательным и параллельным портами, разъёмами PCI Express 2.0 x16, сетевым контроллером Realtek RTL8111H (Gigabit LAN) и многоканальным звуковым кодеомк Realtek ALC887, гнездом PS/2 для мыши/клавиатуры, разъемами D-Sub и HDMI, портом USB 2.0, тремя USB 3.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Габариты данной Mini-ITX-платы равны 170:170 мм.