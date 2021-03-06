Представлена материнская плата ASUS ProArt B550-Creator

ASUS ProArt B550-Creator - это первая материнская плата AM4 со встроенным Thunderbolt 4.

ProArt B550-Creator выполнена в черном минималистичном дизайне с золотыми акцентами ProART. Плата имеет хорошую систему охлаждения на цепях питания. Конфигурация 12 + 2 фаз питания гарантирует разгон и стабильную работу.

Новинка оснащена аудиокодеком ALC 1220A. Плата поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти, а профиль ASUS DOCP XMP обеспечит разгон в один клик. ASUS ProArt B550-Creator имеет утилиту ASUS Control Center Express для настройки и мониторинга системы.

ASUS ProArt B550-Creator поступит в продажу по цене 299,99 долларов.