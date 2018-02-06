Представлена материнская плата BIOSTAR A68MDE

BIOSTAR представила материнскую плату A68MDE micro-ATX для домашних мультимедийных компьютеров. Эта модель является последним дополнением в линейке материнских плат BIOSTAR AMD FM2+, и она оснащена графическим чипсетом начального уровня AMD Radeon A68H, с поддержкой технологии AMD Dual Graphics. A68MDE поддерживает предыдущие поколения AMD APU и до 32 гигабайт недорогой памяти DDR3 с частотой до 2600МГц при разгоне. BIOSTAR A68MDE позволяет мгновенно сэкономить средства, положившись на не самые новые, но всё ещё эффективные технологии.