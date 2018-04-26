Представлена материнская плата Biostar A960D+V3

2018-04-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Biostar A960D+V3; [65]
Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью A960D+V3, предназначенной для работы с процессорами AMD в исполнении Socket AM3+. Новинка формата Micro ATX построена на наборе системной логики AMD 760G / SB710. В оснащение платы входят два слота для модулей оперативной памяти DDR3-1866 суммарным объёмом до 16 ГБ, четыре SATA-порта для накопителей, по одному слоту PCIe 2.0 x16, PCIe 2.0 x1 и PCI для карт расширения, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC662, интерфейсы DVI и D-Sub, четыре порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиоконнекторов. Также стоит отметить технологию BIO-Remote2 для использования смартфон или планшет в качестве пульта дистанционного управления для компьютера.


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