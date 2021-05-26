Представлена материнская плата Biostar B560M-SILVER

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B560M-SILVER, представляющей типоразмер Micro-ATX (244:244 мм). Новинка характеризуется набором логики Intel B560, поддержкой чипов Intel Core 11-го поколения семейства Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4-4000+(OC)/…/2133 до 128 ГБ, шестью портами SATA 3.0, поддержкой двух твердотельных модулей M.2, сетевым контроллером Realtek RTL8125B, звуковой подсистемой с кодеком ALC1220 формата 7.1, слотами PCIe 3.0 x1, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16, гнездом PS/2, интерфейсами HDMI, DP и DVI-D, портом USB 3.2 (Gen2x2) Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen2, тремя портами USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и стандартным набором аудиогнёзд.

Комментарии и отзывы Biostar B560M-SILVER
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