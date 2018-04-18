Представлена материнская плата Biostar Racing X470GT8

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат формата ATX моделью Racing X470GT8, которая основана на наборе системной логики AMD X470 и предназначена для компьютеров на CPU AMD Ryzen второго поколения. Также имеется поддержку APU серии A. Новинка оснащается четырьмя слотами для модулей DIMM DDR4 (до 64 ГБ), тремя слотами PCIe 3.0 x16, тремя слотами PCIe 2.0 x1, шестью портами SATA 6 Гбит/с, слотом M.2 32Гбит/с с радиатором, двумя портами USB 3.1 Gen 2, шестью USB 3.1 Gen 1, четырьмя USB 2.0, разъемами DisplayPort, HDMI и DVI-D, портом Gigabit Ethernet на контроллере Intel I211AT и восьмиканальной звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC1220. Плата использует 12-фазную подсистему питания, а допустимое TDP процессора составляет 105 Вт.