Представлена материнская плата GIGABYTE MCH37AM

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент материнских плат моделью MCH37AM, которая ориентирована на работу в составе встраиваемых систем. Новинка характеризуется поддержкой процессоров Intel в исполнении LGA1151, четырьмя разъемами для модулей оперативной памяти DDR4-2666/2400 (максимум 64 ГБ), шестью портами SATA для накопителей, двумя гигабитными сетевыми контроллерами (Intel I219V и Realtek RTL8111HS), аудиокодеком Realtek ALC888S, по одному слоту PCIe x16 Gen3 и PCIe x4 Gen3, двумя разъёмами PCIe x1 и коннектором M.2. Также отметим интерфейсы HDMI, DVI-D и D-Sub, пару гнезд для сетевых кабелей, три порта USB 3.0 Gen1, один USB 3.1 Gen2, последовательный порт и набор аудиогнёзд. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.