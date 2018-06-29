Представлена материнская плата Gigabyte H370 Aorus Gaming 3

Компания Gigabyte Technology пополнила ассортимент материнских плат моделью H370 Aorus Gaming 3, построенной на одноименном наборе системной логики. Новинка, предназначенная для процессоров Core с гнездом LGA1151, характеризуется форм-фактором ATX, четырьмя слотами DIMM с поддержкой модулей объёмом до 16 ГБ каждый, двумя слотами M.2 Key M, включая универсальный PCI-E/SATA, шестью портами SATA 6 Гбит/с, разъёмами PCI Express 3.0 x16 и PCI Express 3.0 x16@x4 для видеокарт, четырьмя PCI-E 3.0 x1, десятифазным питанием, дополнительным 8-контактным разъемом EPS12V, многозонной RGB-подсветкой, крупными радиаторами, двумя слотами для видеокарт с поддержкой AMD CrossFire, 8-канальным кодеком Realtek ALC1220-VB, сетевым контроллером I219-V от Intel, коннекторами COM, TPM и вспомогательным разъёмом для кабеля карты расширения Thunderbolt.