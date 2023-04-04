Представлена материнская плата MSI Pro A620M-E

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью Pro A620M-E на основе одноименного чипсета для CPU AMD Ryzen 7000. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется двумя слотами для ОЗУ DDR5 с поддержкой модулей DDR5-6400 через разгон, одним разъёмом PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, одним разъёмом M.2 PCIe 4.0 x4 для NVMe-накопителя, шестью портами USB 2.0 и шестью USB 3.2 Gen1 Type-A, четырьмя портами SATA III, двумя разъёмами PS/2, гигабитным сетевым адаптером, звуковым кодеком Realtek ALC897, а также интерфейсами VGA и HDMI 2.1 для подключения к монитору. Цена платы не раскрывается, но она вряд ли превысит 100 долларов.

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