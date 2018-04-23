Представлена материнская плата Supero C9X299-PG300

Компания Supermicro и её суббренд Supero пополнили ассортимент материнских плат для геймеров моделью C9X299-PG300, выполненную в форм-факторе ATX. Новинка может похвастаться комбинированным радиатором оригинальной формы для чипсета X299 и M.2-накопителей, четырьмя портами USB 3.1 (один разъём C), интерфейсом проводной сети 10-Гбит Ethernet (1 порт, контроллер Aquantia AQC107), кнопками Power, Reset и Clear CMOS, а также индикатором POST-кодов. Также отметим два порта USB 2.0 на задней панели, теплосъёмники для M.2 SSD и два штырьковых разъёма для светодиодных лент на основе RGB-элементов. Ориентировочная цена платы составит около 380 долларов.