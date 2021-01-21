Представлена материнская плата линейки Phantom Gaming ASRock Z590 PG Velocita

ASRock представила модельный ряд материнских плат на новом чипсете.

Компания продемонстрировала плату Z590 PG Velocita, которая сочетает в себе стильный дизайн и производительность. Новинка разработана для процессоров процессоров Intel Core 10-го и 11-го поколения. ASRock Z590 PG Velocita поддерживает работу памяти DDR4 на частоте 4800 МГц. Для достижения максимального разгона процессора и памяти, плата оснащена 14-фазной системой питания.

Плата оснащена тремя усиленными PCIe слотами два из которых PCIe 4.0 x16, один PCIe 3.0 x16, а также PCIe 3.0 x1. Есть один разъем Hyper M.2, шесть портов SATA3 и два порта Ultra M.2.

Z590 PG Velocita имеет встроенный контроллер Killer Ethernet E3100 + Wi-Fi 6E AX1675x для игр без лагов и задержек. Новинка оснащена высокоскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 Type-C. Для ценителей аудио, ASRock Z590 PG Velocita получила аудиосистему Nahimic Audio. Есть подсветка Polychrome RGB с поддержкой синхронизации с другими компонентами системы.

На задней панели расположены многочисленные разъемы, среди которых HDMI, DP 1.4, две антенны под Wi-Fi, два порта USB 3.2 Type-A, один USB Type-C, два USB 2.0, аудиоразъемы. В комплект поставки входит кронштейн для поддержки видеокарты.

Цена и доступность платы ASRock Z590 PG Velocita не раскрыты.
Комментарии и отзывы ASRock Z590 PG Velocita
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