Представлена мышь Sharkoon Drakonia II с необычным дизайном

Состоялся анонс компьютерной мыши Sharkoon Drakonia II, которая ориентирована для поклонников игр. Гаджет с чешуйчатым дизайном оснащен переключателями Omron, которые рассчитаны как минимум на 10 млн срабатываний, а также располагает 12 программируемыми кнопками. Частота опроса достигает 1000 Гц. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Имеется многоцветная подсветка. Сообщается о совместимости с операционными системами Microsoft Windows. Выбирать аппарат можно будет между черным и зеленым вариантами цветового исполнения. Старт продаж устройства ожидается уже в ближайшее время. О стоимости Sharkoon Drakonia II пока не сообщается.