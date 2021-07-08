Представлена настольная акустика Creative T60

Creative Technology объявляет о выпуске компактной настольной акустической Hi-Fi стереосистемы Creative T60.

Акустика выполнена в минималистичном, но элегантном форм-факторе. Creative T60 оснащены технологиями Clear Dialog и Surround на базе Sound Blaster, обеспечивающими более четкое голосовое общение и обширную звуковую сцену. Их универсальность также выходит за рамки типичных настольных колонок с комплектом SmartComms Kit, улучшающим онлайн-общение для пользователей Windows 10 с помощью функций автоматического отключения звука и двустороннего шумоподавления.

Creative T60 оснащены двумя мощными полнодиапазонными 2,75-дюймовыми динамиками и встроенным цифровым усилителем, обеспечивающим превосходный звук мощностью 30 Вт с пиковой мощностью до 60 Вт. Технология BasXPort улучшает звучание низких частот для получения богатых и глубоких басов без необходимости использования сабвуфера. Creative T60 также может похвастаться множеством вариантов подключения, включая USB-C, Bluetooth 5.0, линейный выход для гарнитуры, микрофонный вход и AUX-in.

Creative T60 будут доступны уже скоро по цене 7990 руб.