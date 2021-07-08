Представлена настольная акустика Creative T60

Creative Technology объявляет о выпуске компактной настольной акустической Hi-Fi стереосистемы Creative T60.

Акустика выполнена в минималистичном, но элегантном форм-факторе. Creative T60 оснащены технологиями Clear Dialog и Surround на базе Sound Blaster, обеспечивающими более четкое голосовое общение и обширную звуковую сцену. Их универсальность также выходит за рамки типичных настольных колонок с комплектом SmartComms Kit, улучшающим онлайн-общение для пользователей Windows 10 с помощью функций автоматического отключения звука и двустороннего шумоподавления.

Creative T60 оснащены двумя мощными полнодиапазонными 2,75-дюймовыми динамиками и встроенным цифровым усилителем, обеспечивающим превосходный звук мощностью 30 Вт с пиковой мощностью до 60 Вт. Технология BasXPort улучшает звучание низких частот для получения богатых и глубоких басов без необходимости использования сабвуфера. Creative T60 также может похвастаться множеством вариантов подключения, включая USB-C, Bluetooth 5.0, линейный выход для гарнитуры, микрофонный вход и AUX-in.

Creative T60 будут доступны уже скоро по цене 7990 руб.
Комментарии и отзывы Creative T60
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный ...
Тестируемый сегодня музыкальный центр TELEFUNKEN TF-PS2302 предлагает выбор источников воспроизведения, п...
Genius выпустила USB-колонки SP-Q160...
Компания Genius объявила о выпуске компактной акустики мини USB-колонок SP-Q160. Genius SP-Q160 идеально ...
THX выпустила ЦАП-усилитель Onyx для ауд...
THX Onyx - портативный ЦАП-усилитель с технологией THX AAA и ESS Pro DAC, кроме того устройство поддержив...
В России представлены саундбары JBL Cine...
HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобил...
Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для нек...
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование саундбара Sonos Arc...
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с...
Затянувшаяся зима сдала позиции и уже в скором времени нас ждет лето с возможностью проводить много време...
Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с к...
До этого мы уже успели оценить новые колонки JBL ...
Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напо...
Героем сегодняшнего обзора будет напольная акустическая система HYUNDAI H-MC320 с суммарной мощностью 240...
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor