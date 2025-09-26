Представлена низкопрофильная клавиатура CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless

Компания CHERRY XTRFY пополнила ассортимент низкопрофильных геймерских клавиатур моделью MX 10.1 Wireless, которая получила тонкий алюминиевый корпус. Новинка также характеризуется механическими переключателями CHERRY MX Low Profile 2.0 с ресурсом 100 миллионов нажатий, поворотной ручкой и ЖК-экранчиком для управления воспроизведением, регулировки RGB-подсветки и быстрого переключения между устройствами, поддержкой подключения через 2,4-ГГц адаптер с частотой опроса 4000 Гц, через Bluetooth и через USB-кабель с частотой опроса 8000 Гц, батареей ёмкостью 4000 мАч с автономностью до 900 часов (Bluetooth) и до 50 часов (адаптер), поддержкой N-Key Rollover и Anti-Ghosting, размерами 427:134:27 мм, массой 1,1 кг и комплектным оплетённым кабелем USB-C длиной 1,8 м. Клавиатура уже доступна для покупки по цене в 200 евро.