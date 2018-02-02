Представлена новая электронная книга с экраном E Ink

Состоялся анонс электронной книги с экраном E Ink. Новинка PocketBook 740 получила большой 7,8-дюймовый экран с разрешением 1872 * 1404 пикселей и регулируемую цветную подсветку. В основе книги лежит двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц. Объём оперативной памяти в книге равен 1 Гбайт, а объём флеш-накопителя достигает 8 Гбайт. На книгу предустановленны словари и 500 бесплатных электронных книг на 10 языках, в том числе, 219 на русском языке. Габаритные размеры устройства PocketBook 740 составляют: 195 * 136,5 мм при толщине 8 мм. Цена новинки PocketBook 740 составляет 14 999 рублей.