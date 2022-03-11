Представлена новая игровая мышь MARVO FIT Pro

Сегодня была представлена новая беспроводная игровая мышь MARVO FIT Pro. Поддерживая платформы Mac, Linux и Windows, мышь имеет максимальное разрешение 19 000 точек на дюйм и оснащена сменные корпусы, позволяющими настроить игровую мышь в соответствии с вашими требованиями. А также изменение настроек в соответствии с рабочей средой.

Благодаря технологии Smartsaver от MARVO, когда вы держите мышь в руках, подсветка автоматически выключается для экономии заряда батареи. Наслаждайтесь до 120 часов через Bluetooth и 2.4G для максимального использования или подключите через кабель, чтобы вы могли продолжать играть даже во время зарядки.

MARVO FIT Pro поставляется с самыми современными переключателями Omron, отвечающими самым высоким стандартам надежности и контроля качества. Нет кабеля, нет ограничений. Соединение MARVO FIT PRO Bluetooth и 2.4G обеспечивает удобство, необходимое для комфортного гейминга. Независимо от того, используете ли вы компьютер, ноутбук или планшет, MARVO Z FIT PRO может помочь вам в любое время и в любом месте.

Комментарии и отзывы MARVO FIT Pro
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