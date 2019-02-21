Представлена новая линейка Galaxy S10 от Samsung

Компания Samsung представила четыре варианта последнего флагманского смартфона на своем мероприятии в Сан-Франциско - Galaxy S10e, S10, S10 + и S10 5G.

Четыре устройства имеют некоторые общие функции, включая новую технологию дисплея Samsung Dynamic AMOLED Infinity-O, которая имеет небольшой вырез для фронтальной камеры в верхнем правом углу. S10e - самый маленький телефон в линейке, с 5,8-дюймовым Full HD + дисплеем, в то время как у S10 6,1-дюймовый дисплей, у S10 + 6,4-дюймовый дисплей, а у S10 5G - 6,7-дюймовый дисплей.

S10e и S10 имеют одну фронтальную камеру, в то время как S10 + и S10 5G имеют двойные фронтальные камеры и удлиненный вырез камеры продолговатой формы. Все телефоны этой серии имеют максимальную яркость 1200 нит и имеют сертификат HDR10 +. Устройства имеют восьмиядерный процессор Exynos 9820. S10e имеет боковой сканер отпечатков пальцев на кнопке питания, а у S10 и S10+ ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под стеклом. Ультразвуковой сканер является первым в своем роде, и принимает 3D-отпечаток вашего пальца, а не просто 2D-сканирование. На задней панели S10e установлена ​​двойная камера, сочетающая 12-мегапиксельный объектив с переменной диафрагмой f / 1.5 + f / 2.4 и широкоугольный 16-мегапиксельный объектив f / 2.2. Остальная часть линейки имеет третий телеобъектив с 12-мегапиксельным объективом f / 2.4, который обеспечивает 2-кратный оптический зум.

Все телефоны поддерживают быструю беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку, что позволит вам использовать телефон для зарядки других устройств. Телефоны поступят в продажу 8 марта этого года. Стоимость S10e начинается от 57 тысяч рублей, S10 — от 69 тысяч, S10+ — от 78 тысяч. Вместе с этим выйдет специальная версия S10+ с накопителем на 1 тб и 12 гб оперативной памяти за 125 тысяч рублей.