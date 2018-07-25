Представлена плата ASRock IMB-1211-L для встраиваемых систем

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат компактной моделью IMB-1211-L (формат Mini-ITX), ориентированной на работу во встраиваемых системах (например, терминалах или информационных системах). Новинка построена на наборе логики Intel Q370 и поддерживает процессоры Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151. Плата характеризуется возможностью использования до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400/2666 в двух модулях SO-DIMM, четырьмя стандартными портами SATA 3.0, коннектором М.2 для твердотельного модуля (2242/2260/2280), слотом PCIe x16 для дискретной видеокарты, слотом mini-PCIe, коннектором М.2 для модуля беспроводной связи, гигабитными сетевыми контроллерами Intel I210 и Intel I219LM, двумя интерфейсами DisplayPort, портом D-Sub, двумя последовательными портами, четырьмя портами USB 3.1, двумя гнездами для сетевых кабелей и аудиогнёздами. Габариты новинки равны 170:170 мм, а вот цена пока не сообщается.