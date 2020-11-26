Представлена плата ASRock Rack ROMED4ID-2T

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент плат моделью ROMED4ID-2T для чипов AMD EPYC вплоть до 64-ядерных EPYC второго поколения с микроархитектурой AMD Zen 2. Новинка характеризуется типоразмером Deep Mini-ITX (170:210 мм), четырьмя слотами для модулей DDR4 DIMM, поддержкой модулей R-DIMM до 64 ГБ, модулей LR-DIMM до 256 ГБ и модулей NV-DIMM, максимальной частотой DDR4-3200, слотом PCIe 4.0 x16, слотом M.2 2280 с интерфейсами PCIe 4.0 x4 и SATA, шестью портами Slimline для накопителей типоразмера U.2, контроллером Intel X550-AT2 с двумя портами 10 GbE, контроллером Realtek RTL8211E для IPMI GLAN и контроллером ASPEED AST2500, двумя портами USB 3.2 Gen1, двумя портами USB 2.0, портом COM, а также интерфейсом VGA.