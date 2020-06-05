Представлена плата ASRock Rack для чипов AMD EPYC Embedded 3451

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью EPYC3451D4I2-2T, которая ориентирована на встраиваемые инфраструктурные системы, сетевые устройства, промышленные решения и тд. Новинка характеризуется типоразмером Mini-ITX, аппаратной платформой AMD (16-ядерным чипом с базовой тактовой частотой 2,14 ГГц и максимальной 3,0 ГГц), четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133, до 14 интерфейсов SATA 3.0, коннектором М.2 для твердотельного модуля PCIe 3.0 x4 или SATA, слотом PCIe 3.0 x16 для дискретной видеокарты, сетевым контроллером Intel X710-AT2 с двумя портами 10GbE, чипом Realtek RTL8211E, гнёздами RJ45, двумя портами USB 3.1 Gen1 и аналоговым коннектором D-Sub. Габариты платы равны 170:170 мм.