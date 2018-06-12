Представлена плата ASUS ROG Strix B450-I Gaming

Компания ASUSTeK Computer пополнила ассортимент системных плат моделью ROG Strix B450-I Gaming, которая сочетает в себе чипсет AMD B450 и процессорный разъём AM4. Новинка может похвастаться компактностью (форм-фактор Mini-ITX), наличием беспроводного сетевого адаптера, комплектным радиатором для M.2-накопителя и фирменной RGB-подсветкой ASUS Aura. Плата поддерживает разгон процессоров Ryzen 1000 (Summit Ridge), Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge), а также может активировать технологии динамического разгона XFR 2 и Precision Boost Overdrive.

Отметим два слота DIMM DDR4 для установки до 32 ГБ оперативной памяти, разъём PCI Express 3.0 x16, звуковой тракт (нижний уровень PCB), два слота M.2 Key M (2-й и 3-й уровни) для скоростных SSD, четыре порта SATA 6 Гбит/с, семифазную систему питания процессорного гнезда и 8-контактный разъем EPS12V для дополнительного питания, 8-канальный контроллер ROG SupremeFX S1220A и чип Intel I211-AT (Gigabit Ethernet). Ориентировочная цена ROG Strix B450-I Gaming составляет 160–170 евро.