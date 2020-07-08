Представлена плата Biostar B550MH с поддержкой М.2 PCIe 4.0 x4

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B550MH на системной логике AMD B550, ориентированной на чипы AMD Ryzen в исполнении Socket AM4. Новинка характеризуется типоразмером Micro-ATX с габаритами 244:208 мм, поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200(OC)/3600(OC)/4000(OC)/4400+(OC) в конфигурации 2:32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, поддержкой твердотельного модулями М.2 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, одним разъёмом PCIe 4.0/3.0 x16 для видеокарты и двумя слотами PCIe 3.0 x1 для карт расширения, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, гнёздами PS/2, интерфейсами HDMI и D-Sub для, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0.