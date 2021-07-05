Представлена плата Biostar TB360-BTC Pro 2.0

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью TB360-BTC Pro 2.0, которая ориентирована на майнинг криптовалюты. Новинка типоразмера ATX характеризуется габаритами 295:210 мм, набором системной логики Intel B360, поддержкой чипов Intel Core i7, i5, i3, Pentium и Celeron в исполнении LGA 1151, двумя слотами для ОЗУ DDR4-1866/2133/2400/2666 до 32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0 для накопителей, разъемом М.2, одиннадцатью слотами PCIe 3.0 x1, одним разъёмом PCIe 3.0 x16, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111E/RTL8111F, аудиокодеком ALC887 формата 7.1, гнездами PS/2, четырьмя разъемами USB 3.1 и двумя USB 2.0, интерфейсами HDMI и D-Sub, а также гнездом для сетевого кабеля и стандартными аудиоразъемами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Biostar TB360-BTC Pro 2.0
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