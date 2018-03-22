Представлена плата GIGABYTE J4005N D2P с процессором Intel Gemini Lake

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент системных плат моделью J4005N D2P, которая изначально оснащается процессором Intel Gemini Lake. Речь идет о двухъядерном чипе Intel Celeron J4005 с тактовой частотой 2,0–2,7 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600 с частотой 250/700 МГц. Новинка выполнена в форм-факторе Mini-ITX, а ее габариты равны 170:170 мм. Плата получила два слота для оперативной памяти DDR4-2400/2133 DIMM (максимум 16 ГБ), два порта SATA 3.0 для накопителей, коннектор для твердотельного модуля M.2 2242/2260/2280, контроллер Realtek ALC887, адаптер Realtek GbE LAN, слот PCI Express 2.0 x16 и разъём M.2 для модуля беспроводной связи. Также отметим три аудиогнезда, параллельный и последовательный порты, интерфейсы D-Sub и HDMI, четыре порта USB 3.0 и гнездо для сетевого кабеля.