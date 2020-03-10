Представлена плата MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi

2020-03-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi; [125]
Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi, которая может похвастаться оптимизацией под процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Перед нами первая плата MSI данного класса в форм-факторе micro-ATX и с встроенным модулем Wi-Fi. Отметим два слота PCIe x16, четыре слота для модулей памяти, слот Turbo M.2, интерфейс USB 3.2 Gen1, звуковую подсистему Audio Boost, разъемы для подключения адресуемых и обычных светодиодных лент. Подробные характеристики и цены будут объявлены позже, но производитель уверяет, что новинка может похвастаться «довольно выгодным соотношением цены и производительности».


Комментарии и отзывы MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi
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