Представлена плата MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi, которая может похвастаться оптимизацией под процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Перед нами первая плата MSI данного класса в форм-факторе micro-ATX и с встроенным модулем Wi-Fi. Отметим два слота PCIe x16, четыре слота для модулей памяти, слот Turbo M.2, интерфейс USB 3.2 Gen1, звуковую подсистему Audio Boost, разъемы для подключения адресуемых и обычных светодиодных лент. Подробные характеристики и цены будут объявлены позже, но производитель уверяет, что новинка может похвастаться «довольно выгодным соотношением цены и производительности».