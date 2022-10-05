Представлена плата NZXT N7 B650E для чипов AMD Ryzen 7000

Компания NZXT пополнила ассортимент материнских плат моделью N7 B650E на соответствующем чипсете, предназначенном для чипов AMD Ryzen 7000. Новинка характеризуется черной и белой расцветками, 19-фазной подсистемой питания VRM (схема фаз 16+2+1 с силой тока 90 A), одним разъёмом PCIe 5.0 x16 и двумя PCIe 4.0 x16, тремя слотами M.2 для твердотельных NVMe-накопителей (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), 2,5-гигабитным сетевым адаптером, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, одним интерфейсом HDMI 2.1, четырьмя разъёмами SATA III, одним портом USB Type-C и звуковым кодеком Realtek ALC1220. Цена платы в Европе составляет 430 евро.

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