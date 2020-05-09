Представлена плата с Wi-FI модулем ASUS ROG Strix Z490- G Gaming Wi-Fi

Компания ASUS планирует выпустить несколько вариантов M-ATX плат нового чипсета. Рассмотрим одну из них. Это ASUS ROG Strix Z490-G Gaming Wi-Fi почти ничем не уступает ATX платам ROG Strix. Плата оснащена двумя PCIe 3.0 слотами и двумя M.2 слотами для накопителей. Также есть четыре SATA порта.

Большой набор функций для разгона способны обуздать мощь новых процессоров Intel. 12+2 фаз питания и радиатор VRM обеспечат максимальный разгон и стабильные температуры. Четыре слота ОЗУ DDR4 с максимальным объемом до 128 Гб. Встроенная RGB подсветка обеспечит вашей сборки непревзойденный вид.

На задней панели расположен модуль Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1. LAN порт Intel I225-V 2.5 G Ethernet. Четыре USB 3.2 G1 Type-A, один USB 3.2 G2 Type-C с парой видеовыходов HDMI и DisplayPort 1.4. Пять 3,5-мм аудиоразъемов и оптический выход S/PDIF управляются аудиокодеком SupremeFX S1220A HD. Дата выхода платы не указана, как и ее стоимость.