Представлена беспроводная колонка Samsung Music Studio 7

Компания Samsung объявила о выпуске беспроводных колонок Music Studio 5 и Music Studio 7, цены на которые будут объявлены на грядущей выставке CES 2026. Старшая модель характеризуется 3.1.1-канальным пространственным звуком с левым, фронтальным, правым и верхним динамиками, фирменной технологией Audio Lab Pattern Control для стабильного звучания без помех, технологией AI Dynamic Bass Control для глубоких басов, поддержкой аудио высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, совместимостью с другими Wi-Fi-колонками, саундбарами или телевизорами Samsung через функцию Q-Symphony.

Младшая модель получила 4-дюймовый низкочастотный динамик и два твитера со встроенными волноводами, поддержку Wi-Fi-трансляции, голосовое управление и адаптер беспроводной связи Bluetooth.

Обзор Harper PE-188. Цифровое пианино для учебы и творчества…
При обучении детей в музыкальной школе обойтись без инструмента дома сложно, именно он позволяет трениров…
Обзор саундбара Hisense AX5140Q: звуковой оазис в вашей гост…
В эпоху, когда домашний кинотеатр перестал быть роскошью и стал доступным практически каждому, качество з…
Представлена компактная акустика Edifier Airpulse A60 …
Компания Edifier пополнила ассортимент акустических систем моделью Airpulse A60, которая представляет кла…
Представлены наушники Sennheiser HDB 630…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HDB 630, которые получили 42-мм …
Представлена умная колонка Google Home Speaker…
Компания Google пополнила ассортимент умных колонок моделью Home Speaker, которая оценена в 100 долларов.…
Представлены саундбары Dreame Pano S1 и Pano S2…
Компания Dreame пополнила ассортимент саундбаров моделями Dreame Pano S1 и Pano S2, которые оценены на ки…
Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильны…
Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и цен…
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным …
Сегодня в центре внимания двухполосная акустическая система SVEN PS-395 с защитой от воды IPX5, заявленно…
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNAВиниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA
Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателяReproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя
Умная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция СтритУмная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция Стрит
Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3
Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонкаОбзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor