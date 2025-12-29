Представлена беспроводная колонка Samsung Music Studio 7

Компания Samsung объявила о выпуске беспроводных колонок Music Studio 5 и Music Studio 7, цены на которые будут объявлены на грядущей выставке CES 2026. Старшая модель характеризуется 3.1.1-канальным пространственным звуком с левым, фронтальным, правым и верхним динамиками, фирменной технологией Audio Lab Pattern Control для стабильного звучания без помех, технологией AI Dynamic Bass Control для глубоких басов, поддержкой аудио высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, совместимостью с другими Wi-Fi-колонками, саундбарами или телевизорами Samsung через функцию Q-Symphony.

Младшая модель получила 4-дюймовый низкочастотный динамик и два твитера со встроенными волноводами, поддержку Wi-Fi-трансляции, голосовое управление и адаптер беспроводной связи Bluetooth.