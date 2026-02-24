Trust представила новые микрофоны для стримеров

Компания Trust International представила новые микрофоны из серии Emita II, которые оснащены премиальной 16 мм конденсаторной капсулой. Такая конструкция обеспечивает, по словам производителя, студийный уровень записи, благодаря которому каждое слово звучит чётко и выразительно. Кардиоидная направленность позволяет точно захватывать голос пользователя и одновременно снижать уровень фонового шума, что делает устройства отличным решением для стриминга в самых разных форматах. Модели Emita II комплектуются поп-фильтром и ветрозащитой, которые уменьшают взрывные согласные, обеспечивая чистую и ровную передачу речи.

Прочный корпус из металлического сплава положительно влияет на акустические характеристики, а внешние антивибрационные подвесы дополнительно подавляют нежелательные колебания, улучшая итоговое качество записи. Обе версии отличаются гибкостью в установке. Emita II Streaming Microphone с настольной подставкой получил полностью регулируемое основание из чугуна, гарантирующее высокую устойчивость конструкции. Вариант Emita II+ Streaming Microphone с пантографом даёт больше свободы в настройке положения за счёт полностью регулируемого рычага и надёжного зажима с винтовой фиксацией, позволяя адаптировать рабочее пространство под конкретные задачи. Каждый микрофон оснащён съёмным кабелем USB-A–USB-B длиной 2,5 м, что обеспечивает простое подключение по принципу plug-and-play и достаточную свободу размещения.
