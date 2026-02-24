Trust представила новые микрофоны для стримеров

Прочный корпус из металлического сплава положительно влияет на акустические характеристики, а внешние антивибрационные подвесы дополнительно подавляют нежелательные колебания, улучшая итоговое качество записи. Обе версии отличаются гибкостью в установке. Emita II Streaming Microphone с настольной подставкой получил полностью регулируемое основание из чугуна, гарантирующее высокую устойчивость конструкции. Вариант Emita II+ Streaming Microphone с пантографом даёт больше свободы в настройке положения за счёт полностью регулируемого рычага и надёжного зажима с винтовой фиксацией, позволяя адаптировать рабочее пространство под конкретные задачи. Каждый микрофон оснащён съёмным кабелем USB-A–USB-B длиной 2,5 м, что обеспечивает простое подключение по принципу plug-and-play и достаточную свободу размещения.