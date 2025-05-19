Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950

Акустика SVEN HA-950 выполнена в стиле ретро. Поддерживает одновременное подключение к нескольким устройствам с поочередным воспроизведением треков, воспроизведением мультимедийных файлов с карты памяти или флешки, соединением двух таких систем в стереопару и пультом управления в комплекте.

Обзор SVEN HA-950

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для производителя оформлением. На ее гранях приведены данные по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ с батарейками ААА, кабель питания, аудиокабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Обзор SVEN HA-950

Внешний вид

Корпус колонки отделен экокожей. За счет этого визуально она напоминает студийный инструментальный усилитель и задает системе высокий уровень восприятия качества исполнения.

Обзор SVEN HA-950

Корпус мягок и практичен, не загрязняется следами пальцев, приятен тактильно и гасит возможную вибрацию при воспроизведении.

Обзор SVEN HA-950

Боковые грани закруглены. Лицевая сторона с декоративной решеткой серебристого цвета с рисунком в виде треугольных ячеек. Островок с логотипом бренда.

Обзор SVEN HA-950

На верхней стороне у SVEN HA-950 панель управления. Тут несколько механических кнопок, трех поворотных регуляторов, ряд светодиодных индикаторов активности. Можно регулировать баланс низких и высоких частот, громкости.

Обзор SVEN HA-950

На задней панели 3.5 аудиоразъем под проводную передачу звука, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB. Отверстие фазоинвертора. Гнездо для подключения кабеля питания.

Обзор SVEN HA-950

У акустики внутренний блок питания, подключается к розетке. Работает бесшумно, без наводок.

Обзор SVEN HA-950

На основании пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

Обзор SVEN HA-950

В комплекте идет пульт ДУ с помощью которого можно вести полноценное управление воспроизведение, смену режимов работы и другими параметрами.

Тесты

SVEN HA-950 поддерживает разные источники воспроизведения. Bluetooth модуль с базовым набором кодеков, поддерживается соединение с двумя системами одновременно и объединение двух колонок в пару TWS. Работает стабильно. Проводное соединение с источником сигнала и воспроизведение файлов с накопителя. Поддерживает файловую систему FAT32 и накопители объемом 32 Гбайт. Актуально и закрывает все основные задачи. Управлять можно с аналоговой панели управления на колонке или с помощью пульта. Предусмотрена работа только при постоянной подаче питания из розетки.

Обзор SVEN HA-950

За воспроизведение в ней отвечает два динамика. Низкочастотный динамик мощностью 40 Вт и высокочастотный мощностью 20 Вт, а также фазоинвертор. Двухполосная система. Низкие частоты не акцентируются, но при этом передается их основа, сохраняя задумку композитора и позволяя также просматривать фильм наслаждаясь спецэффектами в них.

Средние частоты тут задают основу сцены. Ровное воспроизведение, без всплесков. При прослушивании инструментальных композиций слышны отдельные инструменты. Высокие частоты детализированы.

Итоги

SVEN HA-950 – мультимедийная система с поддержкой разных режимов, выполненная в корпусе, обтянутом экокожей, в ретро стиле. Хорошее качество звука, аналоговое и дистанционное управление, запас по громкости.
Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6…
Для передачи звука в высоком разрешении до 24 бит 96 кГц с кодеками aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD…
Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theat…
Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.…
JBL представила Charge 6 и Flip 7…
Сегодня компания JBL официально представила обновлённые версии двух своих популярных Bluetooth-колонок — …
Беспроводной динамик Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen оцен…
Компания Bang & Olufsen пополнила ассортимент Bluetooth-динамиков третьим поколением модели Beosound A1, …
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramoph…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Gramophone не только порадует душевным прослушивани…
Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165…
Продолжая изучение портативной акустики, сегодня рассмотрим SVEN PS-165 с защитой от воды IPx6 и подсветк…
Саундбар Samsung HW-Q990F оценили в 1800 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских саундбаров серии Q моделями HW-Q990F (2025) и HW-Q800F…
SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды…
Готовимся к стремительно приближающемуся лету и в центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-99 …
SVEN SPS-535 обзор недорогих колонок для ноутбука и рабочего ПКSVEN SPS-535 обзор недорогих колонок для ноутбука и рабочего ПК
Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio LibertyСтильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3
SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от водыSVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark WoodВинтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor