Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950

Акустика SVEN HA-950 выполнена в стиле ретро. Поддерживает одновременное подключение к нескольким устройствам с поочередным воспроизведением треков, воспроизведением мультимедийных файлов с карты памяти или флешки, соединением двух таких систем в стереопару и пультом управления в комплекте.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для производителя оформлением. На ее гранях приведены данные по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ с батарейками ААА, кабель питания, аудиокабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус колонки отделен экокожей. За счет этого визуально она напоминает студийный инструментальный усилитель и задает системе высокий уровень восприятия качества исполнения.

Корпус мягок и практичен, не загрязняется следами пальцев, приятен тактильно и гасит возможную вибрацию при воспроизведении.

Боковые грани закруглены. Лицевая сторона с декоративной решеткой серебристого цвета с рисунком в виде треугольных ячеек. Островок с логотипом бренда.

На верхней стороне у SVEN HA-950 панель управления. Тут несколько механических кнопок, трех поворотных регуляторов, ряд светодиодных индикаторов активности. Можно регулировать баланс низких и высоких частот, громкости.

На задней панели 3.5 аудиоразъем под проводную передачу звука, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB. Отверстие фазоинвертора. Гнездо для подключения кабеля питания.

У акустики внутренний блок питания, подключается к розетке. Работает бесшумно, без наводок.

На основании пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

Тесты

В комплекте идет пульт ДУ с помощью которого можно вести полноценное управление воспроизведение, смену режимов работы и другими параметрами.SVEN HA-950 поддерживает разные источники воспроизведения. Bluetooth модуль с базовым набором кодеков, поддерживается соединение с двумя системами одновременно и объединение двух колонок в пару TWS. Работает стабильно. Проводное соединение с источником сигнала и воспроизведение файлов с накопителя. Поддерживает файловую систему FAT32 и накопители объемом 32 Гбайт. Актуально и закрывает все основные задачи. Управлять можно с аналоговой панели управления на колонке или с помощью пульта. Предусмотрена работа только при постоянной подаче питания из розетки.

Итоги

За воспроизведение в ней отвечает два динамика. Низкочастотный динамик мощностью 40 Вт и высокочастотный мощностью 20 Вт, а также фазоинвертор. Двухполосная система. Низкие частоты не акцентируются, но при этом передается их основа, сохраняя задумку композитора и позволяя также просматривать фильм наслаждаясь спецэффектами в них.Средние частоты тут задают основу сцены. Ровное воспроизведение, без всплесков. При прослушивании инструментальных композиций слышны отдельные инструменты. Высокие частоты детализированы.SVEN HA-950 – мультимедийная система с поддержкой разных режимов, выполненная в корпусе, обтянутом экокожей, в ретро стиле. Хорошее качество звука, аналоговое и дистанционное управление, запас по громкости.