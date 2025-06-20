Обзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 Вт

Изучаемая сегодня портативная акустическая система Defender Boomer 130 выдает звук с мощностью до 120 Вт. При этом тут целый набор поддерживаемых интерфейсов, включающих проводные и беспроводные, а также встроенный плеер и караоке. Эту систему можно рассматривать как для индивидуального прослушивания, так и акустики для проведения мероприятий, праздников.

Комплектация

Поставляется в коробке из экокартона со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает микрофон, адаптер питания, пульт ДУ, руководство пользователя.

Внешний вид

Система габаритна и напоминает мониторные колонки, которые используются при проведении концертов. И тут изначально конструктивно продумали удобство переноски и перевозки.

На обратной стороне два пластиковых колесика. Сверху ручка с удобным хватом, являющаяся общим элементом конструкции и она достаточно жесткая, не ставя перед риском поломки. Можно немного наклонить колонку на себя и без какой-либо физической нагрузки тянуть ее за собой.

Корпус выполнен из пластика. Внешние поверхности матовые, на боковой стороне ребра усиления. Лицевая сторона из прозрачного пластика. За ней располагаются сразу три активных излучателя.

Каждый из динамиков с круговой подсветкой. При работе эффектно подсвечивается, а прозрачная лицевая панель создает эффект объема. Есть библиотека из десяти эффектов, среди которых те что играют в такт воспроизводимой музыке и дополняет впечатления от прослушивания.

На верхней грани у Defender Boomer 130 панель управления воспроизведением, внешнее исполнение под DJ-пульт. Два поворотных регулятора для управления балансом верхних и нижних частот, эхо и усилением гитары. Группа прорезиненных кнопок со светодиодных индикаторов.

Углубление в котором можно разместить смартфон на время воспроизведения или даже компактный планшет. Контролировать работу можно через дисплей с подсветкой на лицевой стороне.

На панели портов ввода/вывода доступен расширенный набор интерфейсов. Два входа для микрофона, отдельный для гитары, линейный аудиовход, USB, слот для microSD, оптический аудиовход. Тумблер и индикатор питания.

Тесты

Defender Boomer 130 включает три динамика из целлюлозы и пассивный фазоинвертор. Два 8 дюймовых низкочастотных излучателя и один одно дюймовый высокочастотный твитер. Выдает эта группа до 120 Вт мощности. И громкости тут очень много, прослушивать дома можно примерно на уровне 20-40% и это будет достаточно. На высокой мощности система способна заполнить звуком актовый зал или площадку на открытом воздухе.

А это для нее актуально с учетом того что можно подключать два микрофона с регулируемым усилением и эхо, а также электрогитару. Один микрофон уже идет в комплекте и он передает голос чистым, качество хорошее, можно пользоваться. Петь с друзьями или использовать ведущему.

Система позволяет записать треки на карту памяти microSD или USB-накопитель. Считывает все популярные файлы. И так можно заранее подготовить репертуар или библиотеку для вечеринки. Переключать треки можно с кнопок на верхней панели или с помощью комплектного пульта ДУ.

Выдаваемой системой звук энергичен и напорист. Глубокие и насыщенные низкие частоты, детализированная середина и звонкие верха. Лучше всего звучат, особенно при повышении громкости, современная и танцевальная музыка. У звука есть свой характер и он задает настроение при прослушивании.

К системе можно подключить по Bluetooth 5.0 или аудиокабель смартфоны и другие носимые устройства. Доступна возможность объединить две колонки в стереопару TWS. Есть FM-тюнер, позволяя прослушивать на природе или на даче.

Аккумулятор с емкостью 7000 мАч дает около 8 часов беспрерывного прослушивания музыки на 50% громкости с использованием подсветки.

Итоги

Defender Boomer 130 – мощная портативная система, которая не только даст возможность индивидуально насладиться любимыми композициями, но и организовать вечеринку на природе, даче или провести мероприятие для публики. Продуманная конструкция с удобной перевозкой, десять эффектов подсветки, набор интерфейсов, удобная панель управления, пульт ДУ и бесповодной микрофон в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".