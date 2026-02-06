iFixIt разобрала AirTag 2 на детали

Что касается ключевых возможностей AirTag 2, устройство использует Ultra Wideband второго поколения, такой же, как в линейке iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch Series 11, благодаря чему поиск метки стал заметно проще и быстрее. Обновлённый Bluetooth-модуль увеличивает дальность обнаружения предметов, а функция Precision Finding теперь поддерживает тактильную, визуальную и звуковую обратную связь, помогая найти потерянную вещь с расстояния до 50% большего, чем у предыдущего поколения. Но сама конструкция брелока не изменилась и те слабые места, которые присутствуют в первом поколении, тоже никуда не делись. Видимо, производитель не считает это серьёзной проблемой для потребителей, что немного странно.