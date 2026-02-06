iFixIt разобрала AirTag 2 на детали

Прошло всего несколько дней с момента появления AirTag 2 в продаже, а компания iFixIt уже успела разобрать устройство и поделиться любопытными деталями о новом трекере, выполненном в привычном форм-факторе. Разбор показал, что, вопреки ожиданиям, новый AirTag не получил полностью защищённую от внешнего вмешательства конструкцию. Более того, динамик по-прежнему можно без особых сложностей полностью отключить, не нарушая общую работоспособность устройства. В iFixIt отмечают, что самый простой способ сделать это без разрушения корпуса — аккуратно удалить два провода с помощью паяльника. Также внутри обнаружился обновлённый процессор и чип U2 Ultra Wideband, отвечающий за точное позиционирование.

Что касается ключевых возможностей AirTag 2, устройство использует Ultra Wideband второго поколения, такой же, как в линейке iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch Series 11, благодаря чему поиск метки стал заметно проще и быстрее. Обновлённый Bluetooth-модуль увеличивает дальность обнаружения предметов, а функция Precision Finding теперь поддерживает тактильную, визуальную и звуковую обратную связь, помогая найти потерянную вещь с расстояния до 50% большего, чем у предыдущего поколения. Но сама конструкция брелока не изменилась и те слабые места, которые присутствуют в первом поколении, тоже никуда не делись. Видимо, производитель не считает это серьёзной проблемой для потребителей, что немного странно.