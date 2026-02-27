Представлена SVEN MC-15 стереосистема Hi-Fi класса

SVEN предлагает новое расширение линейки стереосистем серии MC — устройств Hi-Fi класса, представляя вниманию мультимедийную акустическую систему MC-15. Это изысканное сочетание современнейших технологий и элегантного дизайна создано для тех, кто ищет истинное качество звука. Двухполосная система формата 2.0 обеспечивает насыщенное и детализированное звучание благодаря технологии Bi-Amping, которая разделяет усиление высоких и низких частот. Такой подход значительно увеличивает глубину звуковой сцены и позволяет передавать каждую ноту с высокой четкостью.

Компактный корпус из MDF удачно сочетает стиль и практичность, скрывая мощность в 60 Вт RMS — этого достаточно, чтобы полностью заполнить звуком даже просторное помещение. А встроенный фазоинвертор добавляет басам насыщенность и глубину без каких-либо искажений. SVEN MC-15 — это не просто пара колонок, а универсальный центр аудиовоспроизведения, поддерживающий широкий спектр подключений. Среди основных возможностей — цифровой оптический вход и HDMI (ARC) с поддержкой технологии CEC, которые обеспечивают безупречное звучание при подключении к телевизорам, аудиоплеерам или игровым консолям. Поддержка балансного входа TRS станет весомым преимуществом для профессионалов, предлагая помехозащищенность в студийных и сценических условиях. Для повседневного удобства система оснащена Bluetooth-модулем, который позволяет беспроводно передавать аудио с мобильных устройств на значительном расстоянии, сохраняя динамику и качество звучания.
